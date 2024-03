Nottingham Forest ukarany odjęciem czterech punktów w lidze angielskiej za nieprawidłowości finansowe

Nottingham Forest ukarane odjęciem punktów

"Sprawę Nottingham Forest skierowano do niezależnej komisji w dniu 15 stycznia po przyznaniu się przez klub do przekroczenia odpowiedniego progu PSR o 34,5 mln funtów (ok. 174,31 mln zł - PAP)" - można przeczytać w oświadczeniu ligi.