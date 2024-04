Nowy trener Legii Warszawa zadebiutuje z Rakowem Częstochowa. Gonçalo Feio wraca na "stare śmieci", ale nie spotka Marka Papszuna

Gonçalo Feio zadebiutuje z Rakowem Częstochowa

Początek tego tygodnia w Ekstraklasie zaczął się bardzo burzliwie. Wielu trenerów siedzi (lub siedziało) na gorącym krześle, a wszystko wskazuje na to, że niedługo do listy będziemy dopisywać kolejnych. Zagłębie Lubin i Piast Gliwice zastanawiają się nad przyszłością swoich szkoleniowców. Michał Świerczewski, czyli właściciel Rakowa Częstochowa ogłosił, że Dawid Szwarga nie zostanie zwolniony, pomimo bardzo słabych wyników. Pierwszy krok wykonali Dariusz Mioduski i Jacek Zieliński, którzy postanowili pożegnać Kostę Runjaicia . 9 kwietnia "Wojskowi" opublikowali oficjalny komunikat, w którym podziękowali niemieckiemu trenerowi za współpracę.

Nieoficjalnie: Oto nowy trener Legii Warszawa! Wrócił do byłego klubu

Początek jego przygody w roli pierwszego trenera Legii Warszawa nie będzie łatwy. Portugalczyk zadebiutuje 13 kwietnia w meczu z Rakowem Częstochowa. Dla młodego szkoleniowca będzie to powrót na "stare śmieci", gdyż 34-latek pracował w ekipie "Medalików" do 2022 roku jako asystent Marka Papszuna. Kibice liczyli na to, że Michał Świerczewski zwolni Dawida Szwargę i na stanowisko trenera przywróci Papszuna, ale tak się nie stało. Mogliśmy mieć arcyciekawy pojedynek w ramach 28. kolejki Ekstraklasy.