Od 21 lat Paweł Mogielnicki nie opuścił żadnego meczu Legii Warszawa. Właśnie stuknął mu jubileusz - tysiąc spotkań

Paweł Mogielnicki - obejrzał ponad tysiąc meczów Legii

Kojarzy go chyba każdy fan polskiej piłki, choć nie każdy może o tym wie. Paweł Mogielnicki to właściciel i jeden z założycieli portalu 90minut. Strona powstała trochę później zanim rozpoczął efektowną serię meczów z udziałem Legii. Za drużyną był dosłownie wszędzie nieprzerwanie od 2002 roku; ostatnio nawet w Kazachstanie, do którego trasa liczyła ponad 4 tys. kilometrów.

Jubileuszowy, czyli tysięczny mecz wypadł akurat na szalone widowisko z Pogonią w Szczecinie, zakończone zwycięstwem Legii 4:3. Trzy bramki zdobyła grając w dziesiątkę. Dziś "Mogiel", bo tak mówią o nim bliscy znajomy walczy o drugi tysiąc. Niedzielny domowy mecz z Rakowem był jego 1004. w szalonej serii.