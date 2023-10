Kibice Legii Warszawa o imigrantach. "Nie chcemy tu Berlina, Lampedusy, Francji"

Kibice Legii na meczu z Rakowem o imigrantach

Wymienienie stolicy Niemiec, włoskiej wyspy i Francji jako państwa było celowe - to właśnie tam imigranci stanowią już znaczący procent ogółu ludności z czym wiążą się określone wyzwania, ale i problemy. 15 października pytanie o imigrantów padnie w ogólnopolskim referendum ("Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?").

Kibice Legii napisali na transparencie następujące zdanie: "Nie chcemy tu Berlina, Lampedusy, Francji - dla imigrantów zero tolerancji".

Na początku meczu z Rakowem kibice Legii wywiesili też dwa inne okolicznościowe transparenty. W imieniu zaprzyjaźnionych sympatyków drugoligowej Olimpii zaapelowali o nowy stadion w Elblągu. Było też hasło namawiające do wyjazdu na hitowy mecz ze Śląskiem Wrocław, do którego dojdzie po przerwie reprezentacyjnej ("Nikt się nie zastanawia - wszyscy do Wrocławia 21.10.2023!").