Oficjalnie: Krzysztof Stanowski odchodzi z Kanału Sportowego! Co dalej z popularnym kanałem na YouTubie?

Krzysztof Stanowski odchodzi z KS!

Krzysztof Stanowski w mediach społecznościowych poinformował, że niedługo opuści Kanał Sportowy. Dziennikarz złożył wypowiedzenie, a to oznacza, że na popularnym kanale będzie pojawiał się do stycznia 2024 roku. Kanał Sportowy do projekt założony przez czterech dziennikarzy w 2021 roku - Mateusza Borka, Michała Pola, Tomasza Smokowskiego i właśnie Krzysztofa Stanowskiego.

Kanał z miesiąca na miesiąc zyskiwał wielu fanów. Popularne stały się formaty takie jak: Hejtpark, Dziennikarskie Zero, czy studia po meczach reprezentacji Polski.

W ostatnich tygodniach sporo spekulowało się na temat odejścia Stankowskiego z tego projektu. Dziennikarz kilka tygodni temu z opisu swojego profilu w mediach społecznościowych usunął wszystkie wzmianki o Kanale Sportowym. Oficjalnego powodu wypowiedzenia nie znamy, ale internauci snują różne teorie. Jedna z nich mówi o tym, że Stanowski generował większe wyświetlenia niż pozostała trójka założycieli. Jego specjalne wydania "Dziennikarskiego Zera" śledziły miliony.