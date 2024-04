Wojciech Kowalczyk o piłkarzu FC Barcelony: Wezmę rower, przyczepię karetę i zawiozę go do Monachium

Ronald Araujo odejdzie do Bayernu Monachium?

Ronald Araujo to jeden z najlepszych środkowych obrońców na świecie, ale w meczu z PSG postąpił jak amator. Urugwajski stoper w 29. minucie spotkania dostał czerwoną kartkę za DOGSO (Denying an Obvious Goal Scoring Opportunity), czyli faul na zawodniku, który wychodzi na czystą sytuację strzelecką. Sędzia nie miał wyjścia i musiał wyrzucić zawodnika z boiska.

Od tego momentu gra "Dumy Katalonii" się posypała. W pierwszej połowie gola strzelił Dembele . Po przerwie pięknym uderzeniem sprzed pola karnego popisał się Vitinha . Dwa gole Kyliana Mbappe przypieczętowały awans PSG do półfinału.

Kilka miesięcy temu w mediach bardzo głośno było o potencjalnym transferze Araujo do Bayernu Monachium , który szuka nowego lidera formacji defensywnej. Jeśli wierzyć niemieckim dziennikarzom, "Die Roten" byli gotowi wyłożyć za zdolnego piłkarza nawet 100 mln euro ! Do transakcji jednak nie doszło, gdyż Barcelona nie chciała sprzedać jednego z najlepszych piłkarzy. Transfer Urugwajczyka miał być autorskim pomysłem Thomasa Tuchela , który latem odejdzie z drużyny, dlatego Bayern pewnie poszuka innego rozwiązania. Na razie wicelider tabeli nie planuje kolejnych ruchów na rynku, gdyż czeka na przybycie nowego trenera, który wyda opinie w sprawie sprowadzanych zawodników.

Wojciech Kowalczyk, czyli były reprezentant Polski, a obecnie ekspert piłkarski ostro wypowiedział się na temat Araujo. - Niech Bayern daje te 100 milionów za Araujo i go zabiera. Wezmę rower, przyczepię karetę i zawiozę go do Monachium - powiedział "Kowal" w "Kanale Sportowym".