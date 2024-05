Oficjalnie: Simon Schierack został nowym piłkarzem Śląska Wrocław. To drugie letnie wzmocnienie

Drugie letnie wzmocnienie Śląska Wrocław. Simon Schierack podpisał kontrakt

Do Śląska Wrocław w piątek dołączył wychowanek niemieckiego RB Lipsk. Simon Schierack jak zdradził w rozmowie z osobami w klubie z Tarczyński Arena ma... polskie korzenie . Jego pradziadkowie pochodzili z Wrocławia. Tym samym dla młodego piłkarza z Niemiec po części jest to powrót w rodzinne strony i poznanie swojej historii.

Simon to środkowy pomocnik, choć nie przypisuje sobie żadnej konkretnej pozycji. Na boisku może grać zarówno jako "szóstka" "ósemka" jak i "dziesiątka". Taka wszechstronność na pewno pomoże trenerowi Jackowi Magierze w zarządzaniu drużyną na kilku frontach - przedstawiono nowego zawodnika na stornie klubowej. Zawodnik podpisał dwuletni kontrakt z opcją jego przedłużenia.

- Jestem z Niemiec, ale moi prapradziadkowie pochodzili z Wrocławia. To trochę dla mnie jak powrót do domu - przyznał Schierack w pierwszym wywiadzie przed klubowymi kamerami (cyt. Śląsk Wrocław).

- 19-letni pomocnik podpisał z WKS-em kontrakt do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwa sezony - czytamy komunikat w mediach społecznościowych.

Warto przypomnieć, że przed Śląskiem oprócz meczów w PKO Ekstraklasie oraz Fortuna Pucharze Polski czeka wymagająca rywalizacja w eliminacjach do Ligi Konferencji. Jest to już drugie letnie wzmocnienie. Wcześniej podpisano we wrocławskim klubie Serafina Szotę. Obrońca zamienił Widzew na Śląsk.