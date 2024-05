Oficjalnie: Serafin Szota dołączył do Śląska Wrocław. Obrońca Widzewa Łódź zmienił klub

Serafin Szota nowym piłkarzem Śląska Wrocław

Szota jako wychowanek Startu Namysłów trafił w sezonie 2012/13 do akademii Lecha Poznań, gdzie spędził aż pięć sezonów. W Poznaniu jednak nie otrzymał szansy i postanowił zmienić otoczenie. Najpierw udał się na wypożyczenia do Lubina, a konkretnie do drugiej drużyny ekstraklasowego Zagłębia. Na poziomie 3. Ligi długo jednak nie chciał pozostać i zależało mu na rozwoju, ale w wyższych klasach rozgrywkowych.

- Cieszymy się, że udało nam się podpisać kontrakt z Serafinem. To dobry obrońca, który ma doskonałe warunki fizyczne do gry w obronie, ale również będzie niebezpieczny przy stałych fragmentach gry naszej drużyny. Serafin to sprawdzona marka w Ekstraklasie i na pewno doda sporo jakości - mówił dyrektor sportowy David Balda cytowany przez stronę klubu.

Po powrocie z wypożyczenia trafił do Ekstraklasy, jednak nie zaliczył on debiutu. Znalazł się w Wiśle Kraków. Podczas zimowego okienka sezonu 2019/20 udał się na roczne wypożyczenie do Stomilu Olsztyn, gdzie grał regularnie. Po powrocie do Wisły Kraków w sezonie 2020/21 zadebiutował on w PKO BP Ekstraklasie. Od tej pory nie zszedł poniżej najwyższego poziomu rozgrywkowego w Polsce. Stał się on podstawowym obrońcą, który wyróżniał się swoimi niebagatelnymi warunkami fizycznymi.