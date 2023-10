Oficjalnie: Skład Rakowa Częstochowa na mecz Ligi Europy ze Sportingiem Lizbona. 19-letni napastnik na szpicy

Skład Rakowa Częstochowa na Sporting Lizbona

Raków Częstochowa zaliczył falstart w Lidze Europy. Mistrz Polski awansował do prestiżowych rozgrywek, ale widać ogromny brak doświadczenia. "Medaliki" po dwóch kolejkach mają zero strzelonych bramek, ale przede wszystkim zero zdobytych punktów. Dawid Szwarga musi bardzo szybko poukładać swoją drużynę.

Raków swój trzeci mecz zagra w Sosnowcu ze Sportingiem. Ekipa z Lizbony jest liderem ligi portugalskiej, dlatego przez "Medalikami" niezwykle ciężkie zadanie. - Rúben Amorim (trener Sportingu) ma do swojej dyspozycji całą kadrę przed meczem, który zostanie rozegrany na stadionie Zagłębiowskiego Parku Sportowego - napisał we wtorek Mais Futebol.