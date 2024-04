Bayer Leverkusen w dalszym ciagu niepokonany. Łukasz Fabiański blisko przerwania serii

Londyńczycy odrobili część strat z pierwszego meczu z Bayerem już w 13. minucie, gdy do siatki trafił Michail Antonio. To zwiastowało duże emocje w rozgrywanym przy padającym deszczu rewanżu, ale West Ham nie zdołał doprowadzić do dogrywki.

Na dodatek sam stracił bramkę. W 89. minucie obchodzącego tego dnia 39. urodziny Fabiańskiego pokonał Holender Jeremie Frimpong. Polski golkiper miał utrudnione zadanie, ponieważ po strzale piłkarza Bayeru był jeszcze rykoszet. Frimpong mógł strzelić gola już sześć minuty wcześniej. Po szybkiej kontrze gości znalazł się wówczas w sytuacji sam na sam z Fabiańskim, ale kopnął wysoko nad poprzeczką.

PAP/EPA/ANDY RAIN

"Aptekarze", którzy w minioną niedzielę zapewnili sobie pierwsze w historii mistrzostwo Niemiec, mają więc kolejne powody do radości. Nie dość, że zameldowali się w półfinale LE, to na dodatek pozostają bez porażki w sezonie we wszystkich rozgrywkach.