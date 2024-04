Roma rozbiła w dwumeczu AC Milan i pewnie przeszła do półfinału Ligi Europy. Nicola Zalewski przyspawany do ławki Jakub Jabłoński

Roma rozbiła we włoskim dwumeczu Ligi Europy w 1/4 finału AC Milan. Na Stadio Olimpico piłkarze Daniele De Rossiego wygrali 2:1 i zameldowali się w półfinale drugich co do ważności rozgrywek klubowych spod egidy UEFA. W pierwszym meczu na San Siro było 1:0 po trafieniu Manciniego. Nicola Zalewski przesiedział cały dwumecz na ławce, a w Rzymie jedynym polskim akcentem był Szymon Marciniak. Sędzia pokazał w pierwszej połowie czerwoną kartkę.