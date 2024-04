Oprawa na meczu Legia - Śląsk. Sędzia Marciniak nie zagwizdał punktualnie. Duże opóźnienie z powodu zadymienia stadionu

Mecz Legia - Śląsk: kibice i oprawa

- Legia walcząca do końca - zaapelowali ultrasi do zawodników, umieszczając to hasło pod efektowną kartoniadą. Zaraz po podniesieniu kartoników odpalono pirotechnikę. Dym niespiesznie opuścił stadion, dlatego zawody ruszyły nie o 17:00, lecz 17:06.

Widowisko przy Łazienkowskiej śledził komplet widzów. Bilety zostały wyprzedane na trzy dni przed meczem. Szczegółową frekwencję poznaliśmy po przerwie, gdy wszyscy przeszli przez kołowrotki.

Dani Ramirez upadł na murawę. Chwile grozy w meczu ŁKS Łódź - Lech Poznań