Manchester City z kolejnym tytułem mistrzowskim w Anglii. Czwarty z rzędu. Brytyjska media: Rekord z zarzutami w tle

Manchester City czwarty raz z rzędu zdobył mistrzowski tytuł

- Bardziej prawdziwą narracją na temat zespołu, który zbudował Guardiola, jest to, że kiedy tytuł jest w zasięgu wzroku, bezlitośnie go zdobywają. City ma teraz cztery zwycięstwa z rzędu - to tworzy historię angielskiej ligi piłkarskiej - a z 10 w sumie, Guardiola ma ich sześć. Zdobył je w ciągu ośmiu lat prowadzenia klubu - pisze gazeta.

"The Guardian" przywołuje słowa trenera City, Pepa Guardioli, mówiącego przed meczem o spodziewanych nerwach w związku ze stawką, i zauważa, że nic takiego nie miało miejsca, bo tym, co można było wynieść z tego spotkania, był przede wszystkim brak dramatyzmu, a scenariusz, w którym jego zespół potknie się w ostatniej kolejce, ani przez chwilę nie był bliski.

"Daily Telegraph" przywołuje jeszcze inne rekordowe statystyki - 359 punktów zgromadzonych przez Manchester City w czterech ostatnich sezonach ligowych, co daje niesamowitą średnią prawie 90 punktów na sezon, i równie niesamowite 372 bramki, które zdobyli w tym czasie. - Jest to bezprecedensowe pod wieloma względami - zauważa.

"The Independent" zwraca uwagę, że drugi w tabeli Arsenal skończył sezon z 89 punktami, czyli z takim samym dorobkiem, jaki w zeszłym sezonie wystarczył Manchesterowi City do mistrzostwa.

- Wielu wskazuje to jako oznakę rzekomej konkurencyjności Premier League, ale tak naprawdę pokazuje to tylko, jak trudno jest dotrzymać kroku najwyraźniej nieustannym mistrzom. City zmusza drużyny do pokonywania dystansu tylko po to, by samemu zajść jeszcze dalej - pisze.

Gazeta również przypomina o zarzutach złamania finansowego fair play. "115 domniemanych naruszeń zasad finansowego fair play będzie ciążyło nad wszystkim, dopóki nie zostanie to wyjaśnione. Niezwykłe jest to, że sprawa ta wciąż nie została rozstrzygnięta, co jest prawdopodobnie bardziej sensacyjne niż jakikolwiek genialny futbol Pepa Guardioli" - podkreśla.