Oto najsłynniejsza para sędziów piłkarskich w Polsce. Daniel Stefański i Karolina Bojar-Stefańska. Kim są? [ZDJĘCIA]

Karolina Bojar-Stefańska marzy o Ekstraklasie

Karolina Bojar-Stefańska to żona Daniela Stefańskiego od 2020 roku. Od tego momentu to najbardziej znana para sędziów w Polsce. On jest rozjemcą meczów Ekstraklasy, a ona niższych lig. Ostatnio było o niej głośno, kiedy została bohaterką jednego z odcinków serialu "Sędziowie".

Sama podkreśla, że w przyszłości widzi się w Ekstraklasie. W materiale Canal+ możemy zobaczyć i usłyszeć jak do pionu ustawia zawodników obydwu drużyn. „Nie krzycz do mnie ok?!”, „Jak ja mówię poczekaj, to znaczy - poczekaj! Ok?! Chcesz dostać taką kartkę?”, „Ale jak Ty się do mnie odzywasz?! Jeszcze raz coś do mnie powiesz...!”, „Jeszcze raz mi krzykniesz! Przecież on gra klatą, a nie ręką!” - to tylko niektóre teksty Karoliny.