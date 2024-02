Oto partnerka gwiazdy Filipa Marchwińskiego z Lecha Poznań. Uwielbia podróże i modne stylizacje [ZDJĘCIA]

Filip Marchwiński i jego partnerka

Filip Marchwiński bardzo długo dojrzewał do gry w pierwszym składzie ekstraklasowego zespołu. Pomocnika odblokował dopiero John van den Brom, który w pełni w niego uwierzył. Obecnie "Marchewa" to jedna z największych gwiazd polskiej ligi. W sezonie 2023/24 na swoim koncie ma sześć bramek i trzy asysty. Niewykluczone, że niedługo odejdzie za granicę. Jego obecna wartość rynkowa według portalu Transfermarkt to 4,5 mln euro. Na razie 22-latek zagrał dwa mecze w reprezentacji Polski, ale kiedyś może być bardzo ważnym elementem biało-czerwonej kadry.

Wybranką serca Filipa Marchwińskiego jest Karolina. Na Instagramie znana jest pod nickiem "xkalorina". Młoda kobieta uwielbia podróże. Była m.in. w Grecji, Hiszpanii, Francji, na Cyprze czy Majorce. Ostatnio była także na nartach. Partnerka zawodnika Lecha gustuje w modnych kreacjach. Podczas 66. Enea Balu Sportowca "Głosu Wielkopolskiego" na czerwonym dywanie pojawiła się w długiej czarnej sukni. Pomocnik "Kolejorza" założył stylową białą marynarkę. Karolina wspiera swojego chłopka także podczas meczów Ekstraklasy. Fotoreporterzy niejednokrotnie robili jej zdjęcia na trybunach podczas meczów Lecha Poznań.