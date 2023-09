Paulina i Jakub Rzeźniczak spodziewają się dziecka. Ogłosili radosną nowinę. "Czekamy na ciebie"

Jakub Rzeźniczak zostanie po raz trzeci ojcem

Tym samym Rzeźniczakowie ucięli spekulacje internautów i kolorowych portali, które dotąd posiłkowały się rewelacjami byłej partnerki piłkarza. Magdalena Stępień, bo o niej mowa, już pod koniec sierpnia... ujawniła tę ciążę, pisząc że wie o niej "od dawna".

W październiku Jakub Rzeźniczak będzie obchodzić 37. urodziny. W grudniu na plaży w Miami zawarł związek małżeński z Pauliną Nowicką, znaną w środowisku piłkarskim z pracy w Stali Rzeszów w charakterze specjalisty ds. komunikacji. Podczas konferencji często towarzyszyła Danielowi Myśliwcowi, dzisiaj trenerowi Widzewa Łódź.

Po spadku Wisły Płock z ekstraklasy do 1 ligi Rzeźniczak za namową trenera Macieja Bartoszka przeszedł do drugoligowej Kotwicy Kołobrzeg. Póki co rozegrał w jej barwach sześć meczów. Dwa z nich zakończyły się zwycięstwami.