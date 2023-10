Paulo Sousa, były selekcjoner reprezentacji Polski o krok od utraty pracy. Media: Jego Salernitana dogadana z legendą

Paulo Sousa znowu bez pracy?

Według doniesień włoskiego dziennikarza Nicolo Schiry najbliżej do przejęcia Salernitany jest Flippo Inzaghi , który już nawet wstępnie zaakceptował propozycję drużyny z najwyższej klasy rozgrywkowej na Półwyspie Apenińskim.

Portugalski szkoleniowiec jak się okazuje jest o krok od utraty pracy we włoskiej Salernitanie. Drużyna Portugalczyka w trwającym sezonie fatalnie się prezentuje na poziomie Serie A i dlatego władze klubu z Salerno intensywnie myślą o nowym trenerze.

Jeszcze w drużynie Portugalczyka występuje obecnie jeden Polak w postaci Mateusza Łagowskiego , który latem zamienił Szczecin na właśnie włoskie Salerno. Do tej pory wychowanek "Portowców" wystąpił na poziomie Serie A w pięciu oficjalnych meczach bez jakichś większych sukcesów.

Zadebiutował w meczu z AS Romą na inaugurację rozgrywek, kiedy został wpuszczony przez Sousę w 78. minucie. Co ciekawe pomocnik wystąpił wtedy na nie na swojej pozycji, tylko jako skrzydłowy. Eksperymenty Portugalczyka doprowadziły do sensacyjnego remisu (2:2) na Stadio Olimpico w Rzymie.