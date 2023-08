Mateusz Łęgowski zadebiutował w Serie A w barwach Salernitany. Wszedł na końcowe 12 minut przeciwko AS Romie. Jak sobie poradził w debiucie?

Wielki moment dla 20-latka. Debiut w Serie A!

Wieloletni wychowanek Pogoni Szczecin z epizodem w Hiszpanii

Mateusz Łęgowski to wychowanek Pogoni Szczecin z przerwą na wyjazd do Hiszpanii, gdzie występował w drużynie juniorów Valencii CF, do której był wypożyczony. W 2020 roku wrócił do kraju i zaczął stawiać pierwsze kroki w seniorskiej drużynie Pogoni Szczecin.