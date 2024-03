Paweł Bochniewicz zaczął streamować na Twitchu. Obrońca Heerenveen gra w Counter-Strike na profesjonalnym sprzęcie

Paweł Bochniewicz rozpoczął karierę streamera na Twitchu

Wszystko udało się dopiąć na ostatni guzik, dlatego Paweł Bochniewicz rozpoczął transmisje na żywo na platformie Twitch. Piłkarz podkreśla, że na streamach będzie głównie grał w strzelankę Counter-Strike, ale nie zabraknie także rozmowy i ciekawych historyjek. - Ogarnięte. Teraz pytanie, co lepsze: Twitch czy YT? 90% streamowania to będzie Counter Strike, reszta to rozmowa o wszystkim, o ile ktokolwiek będzie chciał to oglądać - napisał 28-latek, który dopiero zaczyna z tą formą rozrywki.