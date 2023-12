Paweł Wszołek po meczu Legii Warszawa z Cracovią: Dudni mi w głowie. Czuję się jak po koncercie

Paweł Wszołek o grze w meczu Legia - Cracovia

Wszołek jest jednym z najbardziej eksploatowanych legionistów. Choć sezon jest dopiero na półmetku to licząc wszystkie rozgrywki i występy dla reprezentacji Polski, uzbierał 34 mecze. I właśnie odczuwa tego trudy.

Z relacji Wszołka wynika, że od blisko dwóch miesięcy doskwiera mu ból z powodu uszkodzenia mięśnia przywodziciela. - Dzisiaj wziąłem dwie, trzy tabletki. Teraz czuję, jak mi w głowie dudni. Czuję się jak po jakimś koncercie - wyznał wahadłowy w studiu Canal+ Sport zaraz po meczu.

Legia Warszawa lepsza od Cracovii

Decyzją trenera Kosty Runjaicia 31-latek rozegrał przeszło godzinę. Wykazał się przy pierwszym golu. Resztę dograł za niego Gil Dias.

- Nie jestem przyzwyczajony do środków przeciwbólowych - to ostateczność. Niestety, teraz był taki okres i należało dać z siebie maksa. Chciałem zagrać z Cracovią, bo to ostatni mecz u siebie w tym roku. Była walka z samym sobą. W ostatnich dwóch dniach nie mogłem spać, tak bolało - zaznaczył Wszołek.