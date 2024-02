Piast Gliwice - Raków Częstochowa na żywo w TV i online. Gdzie oglądać Puchar Polski? TRANSMISJA STREAM LIVE [27.02.2024]

Piast Gliwice - Raków Częstochowa transmisja i stream. Gdzie oglądać mecz Pucharu Polski?

W grze zostało tylko osiem drużyn. Piast, Raków, Lech, Pogoń, Wisła Kraków, Widzew, Jagiellonia oraz Korona powalczą o prestiżowy Puchar Polski. Na pierwszy ogień zagrają dwie drużyny, które w rundę wiosenną weszły bardzo przeciętnie. Piast Gliwice na swoim stadionie podejmie mistrza Polski, czyli Raków Częstochowa.

Ekipa trenera Vukovicia w 2024 roku jeszcze nie wygrała. Dwie przegrane i jeden remis to bilans Piasta w rundzie wiosennej. Rezultat 1:1 z Cracovią w ostatniej kolejce to 13. podział punktów ekipy z Gliwic w tym sezonie. Żaden inny zespół nie ma więcej remisów. Piastunki niebezpiecznie zbliżają się do strefy spadkowej. Obecnie mają tylko trzy punkty przewagi nad Puszczą Niepołomice.

Raków Częstochowa pomimo wielu zimowych wzmocnień nadal nie prezentuje odpowiedniego poziomu. Latem z klubu odszedł Marek Papszun i na razie Dawid Szwarga nie jest w stanie go godnie zastąpić. Na wiosnę "Medaliki" zdobyły tylko cztery punkty. Największym zaskoczeniem była porażka 1:2 z Wartą Poznań.