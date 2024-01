Piłkarski weekend w Europie. FC Barcelona z Robertem Lewandowskim zagra z Betisem. Kolejny Superpuchar w Rijadzie

Zbliżająca się 21. kolejka hiszpańskiej ekstraklasy pozostaje na razie w cieniu wydarzeń z 1/8 finału Pucharu Hiszpanii (Króla). Wiadomo już, że trofeum nie obroni Real. "Królewscy" w derbowym meczu z Atletico, zakończonym już po północy z czwartku na piątek, ulegli gospodarzom po dogrywce 2:4.

To był drugi mecz wielkich madryckich rywali w ciągu kilku dni i znów zakończony dogrywką. 10 stycznia "Królewscy" pokonali po 120 minutach Atletico 5:3 w półfinale Superpucharu Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej, a potem - po zwycięstwie nad Barceloną 4:1 - sięgnęli po to trofeum.

- Odpadnięcie z pucharu kraju jest bolesne, ponieważ w Realu wymagania są maksymalne, a my zawsze chcemy walczyć we wszystkich rozgrywkach. Chcieliśmy kontynuować rywalizację, która nas bardzo ekscytuje. To niczego nie zepsuje, wciąż jesteśmy pewni siebie. Dzisiaj przegraliśmy, ale ogólnie rzecz biorąc, rozegraliśmy bardzo kompletny mecz. Musimy uczyć się na naszych błędach