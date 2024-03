Piłkarski weekend w Europie. Manchester City zmierzy się w derbach z Manchesterem United. "Polski mecz" na Półwyspie Apenińskim

Po 26. kolejce piłkarze City mają 59 punktów i tracą jeden do Liverpoolu, natomiast Manchester United zajmuje szóste miejsce z dorobkiem 44.

Nowy mniejszościowy właściciel United Jim Ratcliffe, który sfinalizował niedawno nabycie 27 procent akcji klubu, przedstawił swoje plany powrotu 20-krotnych mistrzów Anglii na szczyt. To oznaczałoby również dominację nad lokalnym rywalem. - Biorąc pod uwagę 15 punktów różnicy w tabeli między City i United, realizacja tych ambicji może zająć trochę czasu - zauważyła agencja Reuters.

Piłkarze City podejdą do derbów podbudowani niedawnym zwycięstwem na wyjeździe 6:2 nad Luton Town w 1/8 finału Pucharu Anglii. Pięć bramek strzelił Erling Haaland, a przy czterech trafieniach norweskiego napastnika asystował Belg Kevin De Bruyne.

- Wreszcie nic mi nie dolega, czuję się dobrze i wracam do najwyższej formy. Pięć bramek w meczu to niesamowite uczucie. Zaczyna się ekscytujący okres, jesteśmy gotowi do ataku