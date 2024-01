Piłkarski weekend w Europie. "Polski mecz" w Turynie. Robert Lewandowski zmierzy się z Villarrealem

Serie A. "Polski mecz" wydarzeniem weekendu

Ten ostatni został wypożyczony w styczniu ze Spezii i zdążył na razie wziąć udział tylko w dwóch spotkaniach: z Veroną (1:2) oraz Monzą (3:0). Natychmiast zrobił jednak furorę, bo był autorem hat-tricka w tym drugim meczu, a w Weronie także trafił do siatki zaledwie osiem minut po wejściu na plac gry.

Puchar Anglii. Manchester City z Tottenhamem, Chelsea z Aston Villą

W Anglii mecze 22. kolejki zostaną rozegrane dopiero w środku przyszłego tygodnia, a w najbliższych dniach toczyć się będą starcia 4. rundy (1/16 finału) krajowego Pucharu. Do najciekawszych dojdzie w piątkowy wieczór w Londynie: broniący trofeum Manchester City zmierzy się z Tottenhamem Hotspur , a Chelsea , która zagra w finale Pucharu Ligi z Liverpoolem, podejmie świetnie spisującą się w tym sezonie drużynę Matty'ego Casha - Aston Villę .

"The Citizens", podopieczni hiszpańskiego trenera Josepa Guardioli, to najbardziej utytułowany angielski klub w ostatnich latach, ale z Tottenhamem jest mu wyjątkowo "nie po drodze". Szczególnie w Londynie, gdzie nie pokonali tego rywala w żadnych rozgrywkach od października 2018 roku. Co więcej, od tego czasu nie strzelili nawet jednej bramki na stadionie "Kogutów".