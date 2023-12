Piłkarskie Orły 2023. Czas na galę podsumowującą rok. Kto zostanie najlepszym strzelcem i strzelczynią?

2. edycja "Piłkarskich Orłów". Czas na uroczystą galę

Ranking "Piłkarskie Orły", którego strategicznym partnerem jest Orlen, to nie tylko ogromne przedsięwzięcie analityczne oraz technologiczne, ale także - a może nawet przede wszystkim - wyjątkowa szansa na promocję piłkarzy oraz piłkarek zarówno z klubów niższych lig, jak i z ekstraklasy czy ekstraligi.

Objęcie klasyfikacją także lig żeńskich sprawia, że jest to doskonała platforma do promocji kobiecej piłki nożnej, która z roku na rok zyskuje nowych fanów i dynamicznie się rozwija. Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Najlepsza wśród pań w pierwszej edycji "Piłkarskich Orłów" okazała się Agata Bała. 25-latka występująca w II-ligowym Nowym Świcie w Górznie w 2022 roku strzeliła aż 45 goli, co dało jej 67,5 punktu rankingowego.

Takiego dorobku mógł najskuteczniejszej kobiecie biegającej po naszych piłkarskich boiskach nawet najlepszy pod tym względem w męskiej PKO Ekstraklasie. Dla porównania - napastnik Lecha Poznań Mikael Ishak, bo o tym Szwedzie mowa, zanotował w trakcie poprzedniego roku kalendarzowego 22 trafienia, które zapewniły mu 48 rankingowych punktów.