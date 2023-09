Piłkarskie Orły. Napastnik Legii Warszawa Tomas Pekhart najskuteczniejszy w tym roku kalendarzowym. W czołówce piłkarze z 1. Ligi

Piłkarskie Orły. Kto wypada najlepiej w 2023 roku?

Każdy ma zatem szansę skonfrontować się z największymi gwiazdami biegającymi po polskich stadionach. Kto jednak lideruje? Z "żółtą koszulką" na razie przewodzi atakujący Legii Warszawa Tomas Pekhart . Doświadczony Czech może pochwalić się 32 pkt w klasyfikacji. Jest on odpowiedzialny aż za 15 trafień: 10 w Ekstraklasie, 1 w Pucharze Polski i aż 4 w Lidze Konferencji.

Do końca roku kalendarzowego jeszcze czasu a czasu. Warto jednak spojrzeć, kogo możemy nazwać najlepszym strzelcem w naszej klasyfikacji Piłkarskie Orły. Przypomnijmy, bierzemy pod uwagę zawodników zarówno tych, którzy grają w Ekstraklasie, 1. Lidze czy w niższych klasach rozgrywkowych.

Czubak strzelał w tamtym sezonie jak na zawołanie, bo łącznie w rozgrywkach 2022/23 uzbierał 21 goli, co dało mu tytuł najlepszego strzelca rozgrywek. Fernandez z kolei w tamtym sezonie trafiał dla Wisły Kraków. Przeniósł się latem do Gdyni, ale w barwach "Białej Gwiazdy" strzelił aż 20 goli. Do tego dołożył 7 ostatnich podań. W tym sezonie Czubak i Fernandez trafili odpowiednio po 5 i 6 goli.

Z całą pewnością w tym sezonie nie będą się zatrzymywali i będziemy jeszcze o nich wspominać w kontekście klasyfikacji Piłkarskich Orłów. Za nimi plasują się Łukasz Skolimowski (MGKS Moto - Jelcz Oława, 25,625 pkt), Wiktor Kacprzak (Steico Noteć Czarnków, 25,125 pkt) oraz Goku (Wisła Kraków, 24,5 pkt).