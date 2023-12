Piłkarze Ekstraklasy na wakacjach w grudniu. Podolski, Koczerhin, Tobiasz, Wdowik i inni

Wakacje piłkarzy PKO Ekstraklasy

Daleko wybył też choćby Władysław Koczerhin z Rakowa Częstochowa. Dotarł bowiem do Singapuru. Mauritius to z kolei cel grudniowej podróży Kacpra Tobiasza z Legii Warszawa. W Indonezji jest jego klubowy kolega Marco Burch, zaś do Gwadelupy poleciał Steve Kapuadi. Znacznie bliżej, bo do Włoch wybrał się Bartosz Salamon z Lecha Poznań.

Transfery Śląska Wrocław - styczeń 2024