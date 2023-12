Transfery Śląska Wrocław - styczeń 2024. Przyszli Patryk Klimala i Simeon Petrow. Zostanie Erik Exposito

Transfery Śląska Wrocław - przyszli do klubu

Pierwszy transfer na wiosnę Śląsk potwierdził na początku listopada. Z Izraela wyciągnął "za darmo" Patryka Klimalę . Nowy napastnik ma być idealnym uzupełnieniem dla Exposito. Po odejściu z Jagiellonii Białystok nabrał doświadczenia w Celtiku Glasgow i amerykańskim New York Red Bulls. Wciąż jest stosunkowo młody i co za tym idzie głodny; w sierpniu skończył bowiem 25 lat.

Z Klimalą Śląsk liczy na owocną współpracę, skoro dał mu umowę aż do połowy 2027 roku. Na rundę przybywa za to 23-letni Simeon Petrow. Bułgar został wypożyczony z opcją pierwokupu. Gra na środku obrony. Ten transfer jest dowodem na to, że rynek bułgarski spodobał się we Wrocławiu; przed sezonem właśnie stamtąd przybył inny stoper, Aleks Petkow.

W sumie w Śląsku może grać nawet trzech Bułgarów, o ile w styczniu testy sportowe zaliczy nastolatek Rosen Bożinow - też obrońca, tyle że lewonożny.

W styczniu Śląsk planuje jeszcze ściągnąć środkowego pomocnika. O profilu box to box - charakteryzuje dyrektor sportowy David Balda. Na dniach mają zostać sfinalizowane rozmowy z nastolatkiem z Wenezueli, który zaliczył już testy w zespole. Nazywa się Lewuis Pena i jest zawodnikiem ofensywnym.