Piłkarze reprezentacji Polski podziękowali Grzegorzowi Krychowiakowi za grę w kadrze. Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski zabrali głos

- Lewy, to była przyjemność dzielić z Tobą szatnię i doceniam bardzo twoje słowa, dziękuje za wszystkie lata spędzone razem. Dla mnie jesteś najlepszym zawodnikiem w historii polskiej piłki. Życzę Ci i całej reprezentacji awansu na Euro - odpisał Krychowiak.

Wpis dodał także Wojciech Szczęsny - najlepszy przyjaciel środkowego pomocnika. W komentarzu bramkarza Juventusu nie zabrakło także miejsca na żart. Obaj zawodnicy są znani z poczucia humoru. Krychowiak zapowiedział zemstę za fotografie, które wybrał "Szczena".

- 19 lat miałem zaszczyt wspólnej gry z Orzełkiem na piersi ze swoim przyjacielem! Razem cieszyliśmy się z pięknych chwil i razem przeżywaliśmy nasze najgorsze porażki. Zaczynaliśmy w 2004 roku w Ciechanowie, potem autokarem jeździliśmy po całej Europie wspólnie marząc, by kiedyś zagrać w pierwszej reprezentacji. Grzesiu to marzenie spełnił 100 razy. Za każdym razem dając z siebie 100 procent. I za to należy mu się ogromny szacunek! Krycha, Ty wiesz, że jak żyje nie powiem o Tobie miłego słowa, bo taka jest już natura naszej przyjaźni, ale za tą piękną, wspólną podróż DZIĘKUJĘ! - napisał Wojciech Szczęsny.