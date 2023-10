Piotr Zieliński otrzymał włoskie obywatelstwo. Polski pomocnik jest "podekscytowany i szczęśliwy"

Piotr Zieliński z włoskim obywatelstwem

Polski pomocnik od 12 lat mieszka we Włoszech. W wieku 17 lat trafił do Udinese, kiedy wpadł w oko skautom tego klubu podczas turnieju. Następnie występował w barwach Empoli, by od 2016 roku reprezentować barwy SSC Napoli. W poprzednim sezonie sięgnął z tym klubem po mistrzostwo kraju.

Proces uzyskiwania włoskiego obywatelstwo był dość długi dla reprezentanta Polski, który w zeszłym roku zdał egzamin przygotowawczy. 29-letni pomocnik uzyskał prawo do ubiegania się o włoskie obywatelstwo 2 lata temu, czyli po 10 latach od przyjazdu do kraju z Półwyspu Apenińskiego.

Zieliński kapitanem reprezentacji Polski na październikowe mecze?

W poniedziałek reprezentacja Polski pod wodzą Michała Probierza rozpocznie przygotowania do meczów z Wyspami Owczymi (12 października) i Mołdawią (trzy dni później). Wiele wskazuje na to, że z powodu kontuzji nieobecnego Roberta Lewandowskiego to on będzie pełnić rolę kapitana Biało-Czerwonych. Do tej pory wystąpił w 84 meczach reprezentacji. Na koncie ma 10 bramek.