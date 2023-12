Piotr Zieliński znalazł nowy klub we Włoszech. Oto szczegóły dużego kontraktu z Interem Mediolan. Ile zarobi polski pomocnik?

Piotr Zieliński dołączy do Interu Mediolan na trzy lub cztery lata

Transfer Piotra Zielińskiego do Interu Mediolan jest niemal przesądzony. O odejściu polskiego pomocnika spekulowało się od wielu miesięcy, ale teraz sprawy nabrały tempa. Pomimo wcześniejszych doniesień, że "Zielu" może pójść do Barcelony, zdecydował się jednak zostać we Włoszech.

Piotr Zieliński dołączył do Napoli w 2016 roku, dlatego zmiana otoczenia może wyjść mu na dobre. Polak walczył w ekipie z Neapolu o lepszy kontrakt, ale wszystko wskazuje na to, że go nie dostanie. Oczekiwania zawodnika spełni Inter Mediolan, który według portalu fcinter1908.it zaoferuje graczowi trzyletnią umowę z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Za każdy rok gry Piotr Zieliński otrzyma 4,5 miliona euro.