PKO Ekstraklasa. Adrian Siemieniec pozytywnie przed drugą częścią sezonu: Nastroje są dobre

PKO Ekstraklasa. Adrian Siemieniec: Nastroje są dobre, bo bierze się to z miejsca w tabeli

- Nastroje są na pewno dobre, bo bierze się to z miejsca, w którym jesteśmy, ale jesteśmy w połowie pracy i tak naprawdę dopiero teraz zaczyna się ta weryfikacja tabeli na koniec i rozstrzygnięcie Pucharu Polski. Jesteśmy na dobrej pozycji wyjściowej po rundzie jesiennej, ale wszystko jeszcze jest przed nami - mówił w piątek dziennikarzom trener Siemieniec.

Po pierwszej części sezonu piłkarskiej ekstraklasy Jagiellonia zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 38 pkt. Trzy punkty traci do lidera Śląska Wrocław, a o pięć wyprzedza Lecha Poznań. Czwarty Raków Częstochowa ma 32 punkty, ale też jeden zaległy mecz.

PKO Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok wznowiła treningi

Od wtorku Jagiellonia przygotowuje się do wznowienia rozgrywek ligowych. Do 20 stycznia - na własnych obiektach, potem wyjedzie na blisko dwutygodniowe zgrupowanie do Turcji, która już od lat jest stałą bazą jej zimowych przygotowań.