PKO Ekstraklasa. Cracovia - Zagłębie Lubin ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Cracovia - Zagłębie Lubin ONLINE

Cracovia z ostatnich pięciu spotkań wygrała zaledwie jedno. W poprzedniej kolejce przegrała na wyjeździe z Wartą Poznań i nieco obsunęła się w tabeli PKO Ekstraklasy. "Pasom" brakuje jeszcze co najmniej trzech punktów, by zapewnić sobie komfort, czyli utrzymanie w lidze. Czy trener porusza ten temat w rozmowach z zawodnikami?

- Jest zasada współzawodnictwa, by w każdym meczu podnosić punkty z boiska, grać o pełną pulę – przyznał trener Jacek Zieliński. - Każdy ogląda tabelę, są symulacje – kto zostanie mistrzem, a kto spadnie, ile trzeba mieć punktów, by być na pierwszy miejscu, a ile, by się utrzymać. Staramy się szukać pozytywów, zdajemy sobie sprawę, że gramy z drużyną, która jest w bardzo ciężkiej sytuacji, potrzebuje punktów, jak tlenu. Nie podchodzimy do meczu lajtowo, świątecznie, mamy chęć zrewanżowania się za nieudany mecz z Wartą Poznań - zaznaczył szkoleniowiec.