PKO Ekstraklasa. Ilja Szkurin przedłużył kontrakt ze Stalą Mielec

Stal Mielec w tym sezonie może do końca sezonu bić się o utrzymanie w lidze. By pozostać w lidze, wiosną na pewno przyda się klasowy napastnik. Do niedawna nie była znana przyszłość kluczowego gracza mielczan - Ilji Szkurina, którego kontakt wygasał po zakończeniu obecnego sezonu. W poniedziałek 8 stycznia klub poinformował, że białoruski snajper zostanie w Mielcu do czerwca 2025 roku.