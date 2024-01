PKO Ekstraklasa. Josue z Legii Warszawa przydałby się w Lechu Poznań? Mocne stanowisko jednego z piłkarzy. "Nie potrzebujemy takiego"

- Lech to jeden z największych klubów w Polsce. Ma mentalność zwycięzcy, ambicje, żeby zdobywać trofea i mistrzostwo w każdym sezonie. Znamy swoją wartość. Często się spekuluje, dywaguje, ale my się na tym nie skupiamy. Mamy określony cel i dążymy do tego, żeby go osiągnąć