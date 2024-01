PKO Ekstraklasa. Kewin Komar wrócił do treningów z Puszczą Niepołomice. Prezes zdradził plany. "Będzie rywalizował o miejsce w składzie"

- Kewin Komar wrócił do zajęć. Jest w treningu od kilku tygodni, ma za sobą badania, które wykazały, że nie ma już dolegliwości z dłonią. W poniedziałek wznawiamy treningi, będzie brał w nich udział. Najpewniej wystąpi w którymś z sparingów. Będzie rywalizował o miejsce w składzie

- powiedział Marek Bartoszek w programie "Ekstraklasa Raport" na kanale YouTube "Meczyki.pl".

Jednocześnie za 20-latkiem w dalszym ciągu będzie się toczyła sprawa z Wiśnicza Małego i feralnego festynu, która jest na etapie przesłuchań. Prezes nie chce nic komentować póki nie ma żadnych postawionych oficjalnych zarzutów w kierunku golkipera.

- Co do pozaboiskowej sprawy, to ona się dalej toczy na etapie przesłuchiwań, ale nikt nie ma postawionych zarzutów. Kewin jest wolnym człowiekiem, który zakończył proces rehabilitacji. Nie widzę przeszkód, żeby nie mógł u nas grać