PKO Ekstraklasa. Lech Poznań planuje zaatakować pozycję lidera. Podopieczni Mariusza Rumaka rozpędzeni

- Będąc trenerem Śląska, akurat wygrałem w Poznaniu. I wiem, jak ta drużyna mentalnie przygotowuje się do tych meczów, co się dzieje w szatni. Bogaty o te doświadczenia, wiem jak przygotować mój zespół na to, co będzie się działo. Tyle, że przygotowanie to jedno, a drugie to rzeczywistość, którą to my musimy kreować