PKO Ekstraklasa. Maciej Skorża po meczu Lech Poznań - Górnik Łęczna: Skuteczność nie była naszą mocną stroną

- Dobry początek, dobra pierwsza połowa. Drużyna pokazała, że wie czego chce na boisku, jest dobrze zmotywowana i podeszła do tego meczu tak, jak należy. Szybko strzelony gol dał nam trochę więcej luzu, druga bramka po stałym fragmencie też bardzo ważna i ta trzecia po bardzo fajnej współpracy Joao Amarala i Mikaela Ishaka - zaznaczył trener Kolejorza.

- Z tego elementu bardzo się cieszyłem w pierwszej połowie, bo zaczyna to wracać na dobre tory. Cała drużyna zagrała naprawdę dobrze w pierwszej części, z grubsza kontrolowaliśmy ten mecz, chociaż w jednym stałym fragmencie przydarzył się moment zawahania, ale Mickey strzał gości obronił - dodał Skorża.

- Po zmianie stron jestem rozczarowany, że nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji. Szkoda mi okazji Michała Skórasia, było to po ciekawej kombinacji, zagranej na dobrym tempie. Skuteczność nie była naszą mocną stroną, ale narzekać nie można. Wygrywamy 3:0, dziękuję drużynie za dobrze wykonaną pracę. Cieszę się bardzo z pierwszego gola Jespera, to pozytywne, bo wiem, jak bardzo czekał na ten moment. Niestety Szwed będzie musiał pauzować w następnym spotkaniu. Mam nadzieję, że większych urazów nie będzie, kilku zawodników narzeka, ale mam nadzieję, że do meczu ze Stalą wszyscy będą gotowi do gry - zakończył szkoleniowiec.