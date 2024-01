PKO Ekstraklasa. Mathias Nahuel Leiva przedłużył kontrakt ze Śląskiem Wrocław. Zostaje do 2027 roku

PKO Ekstraklasa. Mathias Nahuel Leiva podpisał nowy kontrakt ze Śląskiem Wrocław

W czwartek 11 stycznia klub ogłosił bardzo ważną decyzję odnośnie swojego czołowego zawodnika. Mathias Nahuel Leiva przedłużył kontrakt do czerwca 2027 roku . To bardzo ważna decyzja patrząc na fakt, jak ważnym punktem zespołu w pierwszej części sezonu. "Se queda" (hiszp. pozostaje) - napisał na portalu X (dawniej Twitter) Śląsk.

Śląsk Wrocław niespodziewanie jest liderem PKO Ekstraklasy. Jednym z kluczowych zawodników zespołu jest Mathias Nahuel Leiva , który do klubu trafił półtorej roku temu. Hiszpan urodzony w argentyńskim Rosario do Polski przyszedł z Teneryfy. Pierwszy sezon dla gracza był średni, a sam klub walczył o utrzymanie w lidze. Teraz sytuacja uległa diametralnej zmianie i wrocławianie są rewelacją rozgrywek.

PKO Ekstraklasa. David Balda: Może nam dać tyle, ile na przykład Ivi Lopéz Rakowowi

Radości z przedłużenia kontraktu z kluczowym piłkarzem nie krył także Dyrektor Sportowy - David Balda. Na swoim profilu opublikował wpis, w którym przedstawił jak pozytywnym człowiekiem jest Mathias i że jest bardzo przywiązany do wrocławskiej drużyny.

PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław w ofensywie transferowej

Śląsk Wrocław jest jak na razie najprężniej działającym klubem na rynku transferowym. Lider PKO Ekstraklasy pozyskał już czterech zawodników. Do klubu dołączyli Wenezuelczyk Lewuis Peña , Bułgar Simeon Petrow , młodzieżowiec Mikołaj Tudruj i wcześniej Patryk Klimala . Prawdopodobnie wkrótce zostanie też ogłoszony transfer Bośniaka Alena Mustafića .

Przedłużenie kontraktu z Mathiasem Nahuelem Leivą to kolejna ważna decyzja, która pokazuje, że klub zamierza walczyć o tytuł mistrza Polski. Wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Erika Exposito, którego umowa kończy się w czerwcu tego roku. Według zapewnień Davida Baldy, lider klasyfikacji strzelców PKO Ekstraklasy pozostanie w klubie do końca sezonu, ale ciężko będzie zatrzymać go latem.