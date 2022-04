PKO Ekstraklasa. Mecz Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Mecz Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok ONLINE

Po pokonaniu w ostatniej kolejce Legii Warszawa przy Łazienkowskiej (1:0), humory w Piaście dopisują. Gliwiczanie przegrali tylko na inaugurację wiosny i od tego czasu są już niepokonani. Składa się na to już w sumie dziewięć spotkań, z których piłkarze Waldemara Fornalika triumfowali w sześciu. Co ciekawe, gdy już ostatnio zgarniali komplet punktów, to po wyniku 1:0 (Legia, Górnik Łęczna, Cracovia, Lechia).

Świetna seria sprawiła, że Piast ma nadal szansę na 4. miejsce, które zapewni udział w europejskich pucharach w kolejnym sezonie. Strata do Lechii Gdańsk wynosi jednak pięć punktów. - Głośno się o tym u nas nie mówi. Nie chcę być monotematycznym i powtarzać, że liczy tylko każdy kolejny mecz, ale taka jest rzeczywistość. Każdy kolejny mecz może zweryfikować czy jesteśmy bliżej, czy dalej - mówi szczerze Fornalik.