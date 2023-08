PKO Ekstraklasa. Mecz Pogoń Szczecin - Radomiak Radom ONLINE. Odpokutować i zmazać plamę. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Pogoń Szczecin - Radomiak Radom ONLINE

Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin (po meczu z KAA Gent): - Można powiedzieć, że to był koszmar. W pierwszej połowie daliŚMY rywalom bardZO dużo prezentów. Zrobiliśmy tak dużo błędów, które kosztowały na utratę goli że po pierwszej połowie wynik był rozstrzygnięty. Mimo to nie poddaliśmy się i staraliśmy się to zmienić. Pierwsze 20 minut drugiej połowy wyglądało dość dobrze. Stworzyliśmy 4-5 dobrych sytuacji i powinniśmy cos strzelić, by wrócić do gry. Należy podsumować Gentowi. Byli wiele lepsi od nas. Cuda się zdarzają i nie możemy się poddać. Jesteśmy słabi w poddawaniu się, więc tego nie zrobimy. Ale potrzebujemy cudu. [Kibice] byli dziś wspaniali. Zal mi ich, jesteśmy wdzięczni za wsparcie jakie nam dziś dawali.

Jan Grzesik, zawodnik Radomiaka Radom: - Co do Grosickiego i Pogoni. Z Wartą nie udało mi się wygrać przeciwko Pogoni. A na jeden mecz, w którym byliśmy blisko zwycięstwa nie pojechałem. W jednym zagrałem, ale skończyło się 1:1, bodajże w 93 minucie. Raczej pozytywne doświadczenia mam z tymi meczami. Sam Grosicki za skórę mi jakoś specjalnie nie zaszedł. Miałem jakieś pojedyncze sytuacje, które zapadły mi w pamięć i te pozytywne, ale też negatywne. Wiem jaki to jest klasowy zawodnik. Jaką szybkością, prędkością, dryblingiem potrafi się wyróżniać. Mam jednak swoje sposoby, a więc analizy, plus przygotowanie merytoryczne i praktyczne. Do meczu podejdę, jak do każdego kolejnego spotkania. Nie myślę o tym, że jest to Grosicki. Wiadomo, że jest to znakomita postać dla polskiej piłki całościowo, tak bym to określił, ale jest to mecz jak każdy inny. Też, chcemy zdobyć trzy punkty. Nie ważne czy jest to: Zabrze, czy Cracovia, czy Lech – chcemy wygrywać mecze a to czy będzie Grosicki, czy później Kajtek Szmyt, czy Stefan Savić, to nie ma aż takiego znaczenia. (cały wywiad W TYM MIEJSCU).