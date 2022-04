PKO Ekstraklasa. Mecz Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Mecz Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok ONLINE

Więcej przed zamykającym 28. serię gier spotkaniem przemawia za gospodarzami. Radomiak jest wyżej w tabeli, a zawdzięcza to głównie właśnie grze na własnym stadionie. Beniaminek z 13 dotychczasowych spotkań u siebie przegrał tylko jedno - 0:1 z Rakowem Częstochowa. Na rozkładzie radomski zespól ma za to na przykład Lecha Poznań (2:1), Lechię Gdańsk (2:0), czy Legię Warszawa (3:1). Na dodatek, wobec składu finału Fortuna Pucharu Polski, w którym Raków zmierzy się z Lechem, prawo reprezentowania naszego kraju na europejskich arenach da zajęcie czwartego miejsca, do którego najbliższy rywal Żółto-Czerwonych traci tylko cztery punkty. Jeśli pokona Jagę, strata zmniejszy się do ledwie jednego oczka.

Wiosną jednak beniaminek spisuje się przeciętnie i przed starciem z białostoczanami trener Dariusz Banasik zabrał swój zespół na mini zgrupowanie do Przasnysza, skąd Zieloni wrócili w dobrych nastrojach. - Pracowaliśmy nad elementami techniki, taktyki, ale był też czas, żeby sobie porozmawiać, żeby wyznaczyć nowe cele. Wszyscy są bardzo zadowoleni i pozytywnie nastawieni wróciliśmy do Radomia - mówi w wywiadzie dla klubowych mediów trener Banasik. - Musimy zrobić wszystko, by wrócić na zwycięską ścieżkę i mecz z Jagiellonią jest ku temu dobrą okazją - dodaje.