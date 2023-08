PKO Ekstraklasa. Mecz Ruch Chorzów - Jagiellonia Białystok ONLINE. Zrobić krok do przodu. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Ruch Chorzów - Jagiellonia Białystok ONLINE. Początek sezonu w w wykonaniu „Niebieskich” przypomina sinusoidę. Przegrane mecze przeplatają raz zwycięstwem lub remisem. Dzisiaj w Gliwicach o kolejną zdobycz punktową będzie trudno. Beniaminek zmierzy się z Jagiellonią Białystok, która w dwóch ostatnich spotkaniach zdobyła nie tylko komplet „oczek”, lecz także aż 6 bramek . Gdzie oglądać mecz Ruch Chorzów - Jagiellonia Białystok na żywo w telewizji? Sprawdź, gdzie stream online w internecie. Relacja LIVE w GOL24.

PKO Ekstraklasa. Mecz Ruch Chorzów - Jagiellonia Białystok ONLINE

Złą wiadomością dla chorzowian może być fakt, że dzisiaj gra… w nieparzystej kolejce, co oznaczało do tej pory porażki – z Zagłębiem Lubin (1:2) i Legią Warszawa (0:3). Obie miały jednak miejsce w delegacjach, a dzisiaj formalnie zagra jako gospodarz… w Gliwicach. Dopiero pod koniec października Ruch przeniesie się do swojego miasta, ale na Stadion Śląski. Obecnie Ruch, z 4 punktami na koncie po 4 meczach, zajmuje 14. miejsce w tabeli. Wyprzedza mającą taki sam dorobek Puszczę Niepołomice, która na otwarcie tej kolejki przegrała z Zagłębiem (Lubin) i o „oczko” otwierając strefę spadkową ŁKS Łódź . Po 1 punkcie mają obecnie Korona Kielce i Śląsk Wrocław. Rywalem „Niebieskich” będzie Jagiellonia, która dwóch ostatnich spotkaniach gościła u siebie Puszczę Niepołomice i Widzew Łódź. W tych właśnie meczach zdobyła komplet punktów, wygrywając odpowiednio 4:1 i 2:1. W drugim przypadku odwróciła losy spotkania, strzelając 2 bramki w ostatnim kwadransie.

Ale jak zawodnicy Adriana Siemieńca zagrają na wyjeździe? Na inaugurację obecnego sezonu wybrali się do Częstochowy, gdzie przegrali aż 0:3. Atutem może też być pauza w miniony weekend spowodowana przełożonym meczem z Lechem Poznań. Z 6 punktami „Duma Podlasia” zajmuje 6. miejsce. W przypadku wygranej może wskoczyć nawet na pozycję wicelidera. Jarosław Skrobacz, trener Ruchu Chorzów - Myślę, że każdym tygodniem, każdym treningiem idziemy w tym kierunku, który sobie obieramy i zakładamy. Mówiłem w tym sensie, że będziemy poznawać tę ligę, bo nie ma co ukrywać, że dla naszego składu, dla naszej drużyny to jest dla większości zawodników zupełna nowości. Myślę, że po prostu jesteśmy na takim etapie, że coraz bardziej wiemy, czego możemy się spodziewać, coraz bardziej wiemy, na które rzeczy musimy sobie bardziej zwrócić uwagę i które musimy też je w tym codziennym treningu uwypuklić, że musimy być przygotowani na rozwiązania drużyn przeciwnych. Także myślę, że to gdzieś tam z każdym dniem, z każdym tygodniem działa właśnie na naszą korzyść. .

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok: - Nie mieliśmy z tym [upałem – przy. TJG] problemu. Próbowaliśmy, wiadomo, troszkę zadziałać też na tą pogodę i przesuwać treningi w te wcześniejsze pory. Troszkę zmieniliśmy organizację dnia, ale nie było problemu z entuzjazmem. Mamy też trochę zawodników południowców, tak że to są ich warunki. I uśmiech na twarzy im nie schodził, także przepracowaliśmy ten okres naprawdę dobrze, sumiennie. Pogoda nie miała tutaj wpływu na nasze przygotowania.

[Przełożenie meczu] jakieś znaczenie pewnie ma, aczkolwiek uważam, że nie będzie to miało, takiego znaczenia decydującego w kontekście wyniku tego spotkania.

Na pewno staraliśmy się tutaj jako sztab i też zawodnicy zrobić wszystko, żeby utrzymać takie środowisko meczowe, które towarzyszy tym spotkaniu ligowym. Oczywiście było to w tych warunkach 1 do 1 niemożliwe, ale zachowaliśmy ry, zachowaliśmy porządek mikrocyklu, utrzymaliśmy intensywność naszej pracy.

Spotkanie Ruch Chorzów - Jagiellonia Białystok poprowadzi Tomasz Musiał. Jego asystentami będą Sebastian Mucha i Andrzej Zbytniewski, a sędzią technicznym jest za to Robert Marciniak. Za VAR odpowiadać będzie Jarosław Przybył, natomiast za AVAR – Marek Arys. Ruch Chorzów – Jagiellonia Białystok. Kto nie zagra?

Trener Jarosław Skrobacz nie postawi dzisiaj na Łukasza Monetę i Artura Piąstkowskiego, którzy znajdują się na liście transferowej. Goście zaś nie mają problemów kadrowych Ostatnie mecze bezpośrednie

26.11.2016 r. Ruch Chorzów – Jagiellonia Białystok 1:2 (Ekstraklasa)

23.07.2016 r. Jagiellonia Białystok – Ruch Chorzów 4:1 (Ekstraklasa)

Mecz Ruch Chorzów - Jagiellonia Białystok TRANSMISJA TV

Transmisja na żywo w niedzielę od godziny 19:55 w Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Mecz skomentują Michał Mutrut oraz Kamil Kosowski. W internecie transmisja w Canal+ Online. Relacja LIVE w GOL24 – zapraszamy!

20:00 Ruch Chorzów - Jagiellonia Białystok CANAL+ SPORT 3

