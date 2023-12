PKO Ekstraklasa. Mecz Zagłębie Lubin - Legia Warszawa ONLINE. Sąsiedzi grają o czołówkę. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Zagłębie Lubin – Legia Warszawa ONLINE

Waldemar Fornalik, trener Zagłębia Lubin: - Widzimy, że Legia jest klasową drużyną o określonej, wysokiej jakości piłkarskiej. Bez względu na to kto gra prezentuje dobry poziom, poniżej którego nie schodzi. To że przegrali kilka spotkań w lidze to nie odzwierciedla ich faktycznej wartości. Na pewno Legia postawiła się tak dobrej drużynie jaką jest Aston Villa i właśnie pod kątem tego, co może nas czekać w niedzielę oglądaliśmy czwartkowe spotkanie.

- Tak się mówi, że drużyna po meczu pucharowym może być zmęczona, ale to nie jest dla nas najważniejsze. My skupiamy się na tym jak my mamy przeciwko Legii zagrać. Skupiamy się także na ich mocnych i słabych stronach. Tak jak wspomniałem przy okazji poprzedniego meczu, chcemy rozegrać dobre spotkanie, najlepiej gdyby było ono zwycięskie.