– przypomniał prezes lidera ekstraklasy.

Ostatni raz Śląsk zimę na pozycji lidera spędził w sezonie 2011/12 i pięć miesięcy później świętował zdobycie drugiego w historii mistrzostwa Polski. Chociaż teraz sytuacja jest podobna, w klubie, ale też w samym mieście, nikt głośno o zdobyciu trzeciej korony nie mówi.

- Myślę, że przed startem sezonu większość kibiców wzięłaby w ciemno spokojne utrzymanie. My mówiliśmy o czołowej dziesiątce i chyba to już mamy zapewnione. Mogę zadeklarować, że chcemy zagrać w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. Czy będzie to dzięki zdobyciu mistrzostwa? Piłkarze w to wierzą, a my nie pompujemy balonika, bo pamiętamy z jakiego pułapu stratowaliśmy. Już powrót do Europy będzie ogromnym sukcesem, że jest dużo analogii do sezonu 2011/12, to oby i koniec był taki sam