PKO Ekstraklasa. Piast Gliwice - Stal Mielec. Aleksandar Vuković: Przed nami jeden z meczów o "sześć punktów"

Gliwiczanie w poprzedniej rundzie spotkań przerwali serię sześciu kolejnych remisów (w sumie w tym sezonie podzielili się punktami z rywalami 12 razy), pokonując na wyjeździe Lecha Poznań 1:0.

- To na pewno ważna i wartościowa wygrana. Zawsze zwycięstwo daje inną atmosferę i motywację do pracy, odczuliśmy to. Przed nami jeden z meczów o "sześć punktów". To ważne, jak skończymy rok - powiedział na przedmeczowej konferencji Aleksandar Vuković.