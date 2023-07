PKO Ekstraklasa. Początek sezonu, trzech wielkich faworytów. Czy Raków Częstochowa obroni mistrzowski tytuł?

Dziś zaczyna się nowy sezon Ekstraklasy. Raków obroni mistrzowski tytuł?

Ekstraklasa - po raz trzeci z rzędu - składa się z 18 drużyn, z których trzy ostatnie spadną do 1. ligi. Wszystko wskazuje na to, że układ sił również się nie zmieni. Pierwszy w poprzednim sezonie Raków, druga Legia i trzeci Lech wydają się najmocniejsze kadrowo. Sporo do powiedzenia może mieć również czwarta Pogoń Szczecin.

Szczególnie silną drużynę, przynajmniej "na papierze", zbudowała Legia, co udowodniła w sparingach. Ponadto 15 lipca sięgnęła po Superpuchar Polski, wygrywając na boisku rywala z Rakowem w rzutach karnych.