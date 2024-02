PKO Ekstraklasa. Policja zatrzymała kiboli rzucających w bramkarza Pogoni Szczecin. Śląsk Wrocław chce ich obciążyć kosztami

Echa skandalu w meczu Śląsk - Pogoń

Hitowy mecz Śląsk - Pogoń przegrany przez dotychczasowego lidera (0:1) obejrzało z trybun przeszło 22 tys. kibiców. Dwóch mężczyzn stojących zajmujących miejsca na trybunie dopingowej zepsuło widowisko. Gdy zbliżał się doliczony czas, obrzucali bramkarza gości, Valentina Cojocaru. Sędzia Szymon Marciniak na chwilę przerwał zawody, grożąc nawet walkowerem, gdyby do zdarzenia doszło po raz trzeci. Mimo napiętej atmosfery grę udało się dokończyć.

Póki co za groźny incydent odpowiedział jedynie Śląsk. Klub z Wrocławia musi zapłacić 50 tys. grzywny, jego kibicom przepadnie wyjazd na Lecha Poznań, a do końca marca na stadionie mają zostać zamontowane specjalne siatki, by sytuacja się już nigdy nie powtórzyła, a to oznacza dodatkowe koszty.

Śląsk w sprawie kary zapowiedział odwołanie. Swoje działania wymierzył też bezpośrednio w kiboli, którzy wyrządzili mu wizerunkową i finansową szkodę. Obaj dzięki współpracy zostali już zatrzymani przez policję.