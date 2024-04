Raport z trybun. Kosmiczne rekordy Ruchu i Widzewa. Kibice podczas 29. kolejki PKO Ekstraklasy. Oprawy, frekwencje, liczby wyjazdowe

Kibice na meczach 29. kolejki Ekstraklasy: Ruch z rekordową frekwencją

Atmosfera była wybitna, efektownych opraw co najmniej kilka. Nawet nowy prezydent Chorzowa dał się porwać emocjom i poprowadził doping z bębnem na sektorze rodzinnym, który lata temu stworzył.

- To pokazuje skalę obu klubów i tego, jak kibice wspierają nas, mimo że wyniki mówiąc delikatnie nie rozpieszczają - przekonywał na pomeczowej konferencji trener Janusz Niedźwiedź, pracujący w Ruchu, a wcześniej w Widzewie.

Z dnia na dzień liczba sprzedanych biletów na sobotni mecz Ruch - Widzew rosła w imponującym tempie. Ostatnie wejściówki były dostępne w dniu meczu. Ostatecznie sprzedano 50 087 ! (przez kołowrotki przeszło nieco mniej). To zdecydowanie najwyższa frekwencja w polskiej piłce klubowej w tym wieku, przebijająca nawet finały Pucharu Polski na PGE Narodowym w Warszawie.

Kibice na meczach 29. kolejki Ekstraklasy: Widzew z rekordowym wyjazdem

Do frekwencji nie cegiełkę, ale prawdziwą cegłę dołożyli kibice Widzewa, tworząc czerwony krajobraz za jedną z bramek. Z danych wynika, że było ich ponad 19 tys. - więcej o 2 tys. niż na... domowych meczach. To blisko 40 procent całej widowni.

To fantastyczny wynik zważywszy na odległość do Chorzowa (prawie 200 kilometrów), kapryśną aurę (padał deszcz, było chłodno) czy nawet stawkę meczu - gra nie toczyła się przecież o żadne trofeum jak w przypadku 2 maja, kiedy do Warszawy w podobnej liczbie na finał Pucharu Polski udadzą się sympatycy Wisły Kraków (też obecni na Stadionie Śląskim w znaczącej liczbie) oraz Pogoni Szczecin.