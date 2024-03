PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom pokonał Stal Mielec 2:1. Gospodarze strzelili pierwsze gole w tym roku

PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom w pierwszej połowie strzelił gola i nie wykorzystał karnego

Od pierwszych minut Radomiak prezentował się bardzo dobrze. Gospodarze wyglądali diametralnie inaczej, niż w pierwszych dwóch meczach 2024 roku. Skutkiem tego było objęcie prowadzenia w 17. minucie spotkania. Dawid Abramowicz wrzucił piłkę w pole karne mielczan, a tam Luka Vusković uderzeniem głową - otworzył wynik meczu . To była dopiero pierwsza bramka radomian w drugiej części sezonu PKO Ekstraklasy.

PKO Ekstraklasa. Po przerwie po bramce. Trzy punkty zostały w Radomiu

W przerwie meczu trener gości, Kamil Kiereś dokonał aż trzech zmian, co przyniosło efekt w drugiej połowie. Stal zaczęła dochodzić do głosu i stwarzać coraz więcej sytuacji pod bramką gospodarzy. Efekt zmian przyszedł w 63. minucie. Łukasz Gerstenstein dopadł do piłki wybijanej z pola karnego Radomiaka, uderzył z woleja w kierunku bramki, ale po drodze futbolówka odbiła się od nogi Mateusza Matrasa i zatrzepotała w siatce, mijając złapanego na wykroku Filipa Majchrowicza.